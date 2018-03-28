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Almanya’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 50 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:55 | Son Güncelleme

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgaya müdahale eden polis 50 kişiyi gözaltına aldı.Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde iki grup arasında kavga çıktı.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgaya müdahale eden polis 50 kişiyi gözaltına aldı.
Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde iki grup arasında kavga çıktı. Yüz polisin müdahale ettiği taşlı sopalı kavgaya karışan 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki 30 kişi yapılan sorgulardan sonra serbest bırakıldı.
Duisburg Belediye Başkanı Sören Link, bir hukuk devletinde böyle olayların kabul edilemez olduğunu, yaşananların demokrasi ile bağdaşmadığını belirterek şiddetin bir çözüm yolu olmadığını söyledi.
İki grup arasında çıkan kavganın nedeni ise hale belirsizliğini koruyor. Kavganın, Almanya’da yaşayan Türklere yönelik saldırıların bir parçası olması ihtimali ise Duisburg şehrinde yaşayan Türkleri endişelendiriyor.

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