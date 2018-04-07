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Almanya’da kamyonetle saldırı: 4 ölü, 20’nin üzerinde yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 20:39 | Son Güncelleme

MÜNSTER (İHA)

MÜNSTER (İHA)

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