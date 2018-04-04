Almanya’da metro kazası: 35 yaralı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde meydana gelen metro kazasında 2 si ağır 35 kişi yaralandı.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg şehrinde içerisinde Türk yolcuların da olduğu metro kazasında 2 si ağır 35 kişi yaralandı.
Türk yolcular da vardı
Duisburg şehrindeki Meiderich semtinde kaza yapan trende Türk yolcuların da bulunduğu bildirildi. Çarpışma sonrasında metro hattında şiddetli bir patlamanın meydana geldiği ve yolcuların büyük bir panik yaşadığı belirtildi. Metrodaki Türk yolculardan biri olan 39 yaşındaki Deniz A. kaza anında metro içerisinde diğer tarafa uçtuğunu ve büyük bir panik yaşandığını belirtti. Deniz A., kazadan büyük yara almadan kurtuldu. Duisburg İtfaiye Müdürü Oliver Tittmann ise metro sürücüsünün büyük bir şok yaşadığını ve yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade etti.
Kaza sonrasında metro hattındaki raylarda hasar oluşurken, metro ulaşımından sorumlu Duisburg DVG Genel Müdürü Marcus Wittig, kazadan büyük üzüntü duyduklarını belirtti ve yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.
Metro kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz aylarda da Düsseldorf şehri yakınında bir yük treni ile yolcu treni çarpışmıştı.
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