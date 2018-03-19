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Almanya’da Osman Gazi Cami’ne molotoflu saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 14:24 | Son Güncelleme

Almanya’da camilere saldırılar devam ediyor.

Almanya’da Osman Gazi Cami’ne molotoflu saldırı

Almanya’da camilere saldırılar devam ediyor. Ulm kentinde Osman Gazi Camii, kimliği belirsiz kişilerin molotof kokteyli saldırısına maruz kaldı. Sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana gelen saldırıda can kaybı olmazken, molof kokteylinin meydana getirdiği yangın yüzünden maddi hasar meydana geldi. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Sekreteri Bekin Altaş, saldırıyla alakalı olarak yaptığı yazılı açıklamada, Federal ve Eyalet hükümetlerinin camileri korumak vazifesinde olduklarını son aylarda her gün camilere dönük yapılan saldırılarla uyandıklarını belirterek, saldırıların sona ermesini istedi.
Camiye yapılan molotof kokteyli saldırının zamanında müdahale edilmesi suretiyle söndürüldüğünü belirten Bekin Altaş, caminin üst katında yedi kişinin yaşadığını, yapılan saldırganların insan hayatına kastettiğini belirtti.

Almanya’da Osman Gazi Cami’ne molotoflu saldırı

Almanya’da Osman Gazi Cami’ne molotoflu saldırı

Almanya’da Osman Gazi Cami’ne molotoflu saldırı

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