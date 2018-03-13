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Almanya’da PYD/PKK yandaşları camiye saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 16:07 | Son Güncelleme

Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Köln Kalk Eyüp Sultan Camii’ne saldıran terör örgütü PYD/PKK yandaşları, duvarlara örgüt yanlısı yazılar yazdı.Almanya’nın Köln kentinde bulunan Eyüp Sultan Camii’ne teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Köln Kalk Eyüp Sultan Camii’ne saldıran terör örgütü PYD/PKK yandaşları, duvarlara örgüt yanlısı yazılar yazdı.
Almanya’nın Köln kentinde bulunan Eyüp Sultan Camii’ne teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı caminin duvarına örgüt yanlısı yazılar yazılarak caminin duvar ve camlarını boya ile kirletildi.
Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes camiyi ziyaret ederek, cami cemaatine geçmiş olsun dileğinde bulunduktan sonra basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Erciyes, “Maalesef son dönemde Almanya’da Türk camilerine karşı yapılan saldırılarda büyük bir artış olmuştur. 25’e yakın saldırı olmuştur. Hafta sonu yapılan saldırılarla birlikte bu sayı artıyor. Dışişleri Bakanlığımız bu konuda bir açıklama yaptı, bu konuda duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdi. Bu saldırıların tekrarlanmaması için tedbirler alınmasını talep ettik. Ayrıca faillerin de bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını talep ettik. Saldırılara Karşı müsamaha gösterilmemelidir ve en sert tedbirler alınmalıdır. dedi.
DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu da saldırıdan üzüntü dile getirerek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Camilerimize karşı saldırılar oldukça arttı, bundan son derece üzüntü ve kaygı duyuyoruz. Bir an önce bu saldırıların gerekli tedbirler alınarak sona erdirilmesini diliyoruz. Dün içişleri bakanlığı mensuplarıyla da görüşmeler yaptık onlarda bu konuda duyarlı davranmaya çalıştıklarını ifade ettiler. Ancak yılbaşından bu tarafa camii saldırısı sayısı neredeyse 25’i buldu.Bu çok üzücü bir durum. Gerçekten buradaki insanlarımız 30 yıldır 40 yıldır daha uzun bir süredir, güven içerisinde bu ülkede yaşıyorlar ve yaşamaya da devam etmelerini biz umuyoruz. Bu ülkenin huzuruna barışına her zaman bizim insanlarımız Müslümanlara katkı sağlamışlardır” dedi.
Saldırıların devam etmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini belirten Aşıkoğlu, “Faillerin yakalanması önemli. Bazı yerlerde bir takım kişilerin gözaltına alındığına dair haberler geliyor. Ama tabi somut sonuç bekliyoruz” diye konuştu.

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