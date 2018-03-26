Almanya’da soğutucu kamyonunda, ölmek üzere olan 8 mülteci bulundu

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Dortmund şehri yakınlarındaki Schwerte’deki A1 otobanında bulunan dinlenme bölgesinde polis, soğutucu kamyonunda 8 mülteciyi ölmekten son anda kurtardı.
Polis ve itfaiye kaynakları soğutucu kamyon içerisinde çocuklar dahil olmak üzere 8 mültecinin donma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını ve muhtemelen 5 ile 7 saat kamyonun içerisinde olduklarını bildirdi.
Litvanya asıllı kamyon şoförünün çığlık sesleri duyması üzerine, Almanca bilen diğer arkadaşından yardım isteyerek polis çağırdığı ve bunun üzerine polis ve itfaiye ekiplerinin soğutucu kamyonundaki mültecileri ölmekten son anda kurtardığı belirtildi. Kamyon şoförünün verdiği ilk ifadede, kamyondaki mültecilerden haberdar olmadığı belirtildi.
Mültecilerin nereden geldiği ise hala belirsizliğini koruyor. Mültecilerin, tedavilerinin ardından tercüman yardımı ile ifadelerinin alınacağı bildirildi.
Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...
Rusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlar
Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...
Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi
Eski futbolcunun korkunç ölümü!
Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum