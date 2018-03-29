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Almanya’da şüpheli paket paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:59 | Son Güncelleme

Almanya’nın Berlin şehrindeki Ticaret Odasında şüpheli paket bulundu.

Almanya’nın Berlin şehrindeki Ticaret Odasında şüpheli paket bulundu. Paket, imha edildi.
Almanya’nın Berlin şehrindeki Ticaret Odası posta kutusunda şüpheli paket bulundu. Bir paket servisi aracılığı ile gönderilen paketin üzerinde Ticaret Odası çalışanlarının "bomba" düzeneği şeklinde kabloların gördükleri ve polise haber verdikleri ifade edildi.
Paket, polis ekipleri tarafından imha edildi. Buna benzer bir olay Aralık ve Ocak ayında da yaşanmıştı.

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