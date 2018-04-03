Almanya’da tramvay kazası: 20 yaralı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Duisburg kentinden iki tramvayın tünelde birbirlerine sürtünmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Duisburg’un Meiderich semti, “Auf dem Damm" durağında iki tramvayın birbirlerine sürtünmeleri sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı. Olay yerine 30 itfaiye aracı ve 80 itfaiye erinin sevk edilirken, yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!
Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi
Ankara'da tarihi gün! Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı
Pes dedirten olay! Ankara'yı birbirine kattılar!
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi olay yarattı!
İşte silikon mağduru Merve hemşirenin son hali
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum