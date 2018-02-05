Almanya’da Türk aile evlerinde ölü bulundu

Almanya’nın Esslingen şehrinde 4 kişilik Türk aile evde ölü bulundu.
Olay, Esslingen şehri Obertürkheim Caddesi’nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Turgay Öztürk, eşi ve 2 çocuğu, eve giren komşuları tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi gaz maskeleriyle girdikleri evde aile bireylerinin cansız bedenine ulaştı.
Ailenin Trabzonlu olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MHP bir belediye başkanının istifasını istedi
TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi
Eşini öldürten kadından kan donduran ifadeler
Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!
Öldü diye mezarını kazdılar ama...
Çöpçatanlık sitesi sayesinde Avrupa'yı bedavaya gezdi!
İran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı girişimi!
Kimse ne olduğunu anlayamadı
2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne bekliyor? Abdulkadir Selvi yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinde 3 büyük şehir belirleyici oldu!
Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum