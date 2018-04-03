Almanya’da tutuklu bulunan Katalan lider İspanya’ya iade edilebilir

Almanya’da savcılık, Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski başkanı Carles Puigdemont’un İspanya’ya iade edilmesini talep etti.
Almanya’da savcılık, Almanya’nın Neumünsrer şehrinde tutuklu bulunan Puigdemont’un İspanya’ya iade edilmesini talep etti. İspanya tarafından çıkartılan yakalama emri doğrultusunda Carles Puigdemont 25 Mart’ta Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde gözaltına alınmıştı. Almanya’da savcılık, bir süre önce gözaltına alınan ve Avrupa genelinde yakalama emri çıkartılan Katalan lider Carles Puigdemont’un İspanya’ya iadesi için mahkemeye başvurulacağını açıkladı.
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