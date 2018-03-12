Almanya’da Ülkü Ocağı binasına saldırı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine ( KRV ) bağlı Hamm şehri yakınlarındaki Ahlen Ülkü Ocakları binasına dün gece yarısı saldırı gerçekleştirildi.
Almanya’daki terör saldırılarına dün gece yarısı bir yenisi daha eklendi. Hamm şehri yakınlarındaki Ahlen’de, Ülkü Ocakları binasına dün gece molotoflu saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda binada hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, maskeli iki kişi oldukları belirtilen saldırganların, binaya Molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın diğer saldırılar ile bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. Almanya’daki cami saldırılarından sonra, Türk derneklerine olan saldırılar da giderek artmaya başladı. Almanya’daki Türk sivil toplum kuruluşları ise Alman makamların olayların üzerine gitmesini istiyor.
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