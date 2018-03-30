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Almanya’da yangın: 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 16:57 | Son Güncelleme

Almanya’nın Leipzig şehrinde bir binada çıkan yangında 2’si ağır 14 kişi yaralandı.Almanya’nın Leipzig şehrinde Wurzner Strae’de gece yarısı 6 katlı bir binanın çöp konteynırı ateşe verildi.

Almanya’nın Leipzig şehrinde bir binada çıkan yangında 2’si ağır 14 kişi yaralandı.
Almanya’nın Leipzig şehrinde Wurzner Strae’de gece yarısı 6 katlı bir binanın çöp konteynırı ateşe verildi. Yangının merdiven boşluğundan kısa sürede tüm binaya yayılması sonucu 2’si ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri termal kamera yardımı ile yaralıları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Altıncı kattan aşağı atlayan iki kişinin de kemikleri kırıldı. Bir anne ise bebeğini son anda camdan dışarı itfaiye ekiplerine vererek kurtarabildi.

Kundaklama şüphesiyle 1 kişi gözaltında
İtfaiyeci sözcüsü Torsten Kolbe (45), binada birilerinin olabileceği şüphesiyle itfaiye ekiplerinin her noktayı didik didik aradığını ifade etti. Polis yetkilileri ise kundaklama şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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