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Almanya’da yardım derneğinin ırkçı uygulamasına tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 21:46 | Son Güncelleme

Almanya’nın Essen şehrinde yer alan yoksullara yardım derneği ’Tafel’ ihtiyaç sahipleri arasında ayrımcılık yapınca araçlarına ve binasına ırkçılığı ifade eden ’’Nazis’’ kelimesi yazıldı.

Almanya’nın Essen şehrinde yer alan yoksullara yardım derneği ’Tafel’ ihtiyaç sahipleri arasında ayrımcılık yapınca araçlarına ve binasına ırkçılığı ifade eden ’’Nazis’’ kelimesi yazıldı. Özellikle derneğin Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımı yapmayacağını açıklamasından sonra tepkilerin çığ gibi büyüdüğü belirtildi.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (RV) eyaletinin Essen şehrinde yer alan Tafel Derneği, Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımı yapmayacağını duyurmasının ardından tepkiler artmaya başladı. Bu kararın ardından derneğe ait gıda dağıtımı yapan araçlara ve bina kapılarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ırkçılığı ifade eden ’’Nazis’’ kelimesi yazıldı. Derneğin Essen Şube Başkanı Jörg Sator, olayı çocukça bir saldırı olarak değerlendirdi. Kararın geçici olduğunu savunan yetkililer, altı veya sekiz hafta süresince uygulamada kalacağını ileri sürdü.
Tafel Derneği’nin ırkçı uygulamasına yabancı kökenli Sivil Toplum Kuruluşları da tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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