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Almanya’da yasadışı sözde Ermeni soykırım anıtı kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

Almanya’nın Köln kentinde bir grup tarafından yasadışı olarak dikilen sözde Ermeni soykırım anıtı Köln Belediyesi tarafından kaldırıldı.Almanya’nın Köln kentinde geçtiğimiz haftasonu yasadışı bir şekilde, Alman ve Ermenilerden oluşan bir grup tarafından dikilen sözde Ermeni soykırım anıtı Köln Belediyesi tarafından kaldırıldı.

Almanya’nın Köln kentinde bir grup tarafından yasadışı olarak dikilen sözde Ermeni soykırım anıtı Köln Belediyesi tarafından kaldırıldı.
Almanya’nın Köln kentinde geçtiğimiz haftasonu yasadışı bir şekilde, Alman ve Ermenilerden oluşan bir grup tarafından dikilen sözde Ermeni soykırım anıtı Köln Belediyesi tarafından kaldırıldı. Mahkeme anıtın kaldırılmaması için yapılan itirazı reddetti. Belediye görevlilerince belediyeye ait bir araca yerleştirilen anıt belediyenin deposuna götürüldü.
Köln Hohenzollern Köprüsü’nün seyir platformuna kaçak olarak dikilen anıt üzerinde Ermenice, Almanca ve İngilizce “Bu acı hepimizin” yazıyordu. 200 kilo ağırlığında ve 1.5 metre yüksekliğindeki anıtı kaldırmak için belediye yetkilileri görevlendirilmişti fakat daha sonra mahkeme yetkilileri anıtın kaldırılamayacağını duyurmuştu.
Öte yandan, 57 Türk sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek kurduğu Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnsiyatifi (KİT) konuyla ilgili bugün bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, “Yetkililerden, bir takım kural tanımaz, sürekli gerginlik ve ihtilaflardan beslenen bir grup tarafından Köln Hohenzollern Köprüsü’nün seyir platformuna kaçak olarak dikilen bu sözde sanat icrasının acilen kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Toplumsal birlikteliği ve uyumu destekleyen tüm faaliyet ve girişimleri destekleyeceklerini açıklayan Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatifi yaptığı açıklamanın devamında “15 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen hukuk dışı girişim belediyemize, Köln’de yaşayan topluma ve tüm kamu kurumlarına bir hakarettir. Belediyemizden ve yetkililerden bu hukuksuz duruma, kamu düzenini hiçe sayan keyfi girişime son verilmesini istiyoruz” denildi.

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