HABER

Almanya’daki saldırıda "Terör" bağlantısı bulunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 23:45 | Son Güncelleme

Almanya’nın Münster şehrinde yaşanan araçlı saldırı sonrası Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayda terör bağlantısı olmadığını ve failin yalnız hareket ettiğine dair güçlü bulgular olduğunu söyledi.Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine Münster şehrinde meydana gelen araçlı saldırı sonrasında, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul ve eyalet Başbakanı Armin Laschet şehri ziyaret ederek, olayın yaşandığı alana çiçek bıraktı ve şehrin taziye defterini imzaladı.

Almanya’daki saldırıda "Terör" bağlantısı bulunamadı

Almanya’nın Münster şehrinde yaşanan araçlı saldırı sonrası Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayda terör bağlantısı olmadığını ve failin yalnız hareket ettiğine dair güçlü bulgular olduğunu söyledi.
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine Münster şehrinde meydana gelen araçlı saldırı sonrasında, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul ve eyalet Başbakanı Armin Laschet şehri ziyaret ederek, olayın yaşandığı alana çiçek bıraktı ve şehrin taziye defterini imzaladı. Ziyaret esnasında açıklamada bulunan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayda terör bağlantısı olmadığını ve failin yalnız hareket ettiğine dair güçlü bulgular olduğunu söyledi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ise yaptığı konuşmada güvenlik önlemlerinin arttırılması vurgusu yaptı. Laschet, "İnsanlar kafelerde otururken mutlak güvenlik elde edilemez. Aynı zamanda hayatımızı güvenlik önlemleri ile kısıtlayamayız. Kurbanların yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
Saldırı sonrasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakanı Binali Yıldırım saldırıyı kınadı ve taziye mesajı yayınladı.

Türkiye’den taziye mesajı
Türkiye, Münster şehrindeki saldırı sonrası taziye mesajı yayınladı. Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Almanya’nın Münster kentinde meydana gelen menfur saldırıda yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu zor gününde Almanya’ya ve Alman halkına başsağlığı diliyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz" denildi.
Olaydan sonra intihar eden saldırganın, 1 Mayıs 1969’da Sauerland’daki Olsberg’de doğan ve Münster yakınında yaşayan Jens R. isimli bir Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Saldırıda, 51 yaşındaki bir kadın ve 65 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetmiş ve 6’sı ağır 20 kişi de yaralanmıştı.

Almanya’daki saldırıda

Almanya’daki saldırıda

Almanya’daki saldırıda

ABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız ediciABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız edici
Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldıTerör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Flaş açıklamaÜniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

İlginizi Çekebilir

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki yangında can pazarı!

İstanbul'daki yangında can pazarı!

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

Herkes onu arıyordu! 2 yaşındaki Ege böyle bulundu

Herkes onu arıyordu! 2 yaşındaki Ege böyle bulundu

Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi

Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi

Bursa'da büyük vicdansızlık: Atı otomobiline bağlayıp koşturdu!

Bursa'da büyük vicdansızlık: Atı otomobiline bağlayıp koşturdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.