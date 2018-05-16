Almanya'dan gelen koli, evde uyuşturucu düzeneğini ortaya çıkardı

İSTANBUL, (DHA) YURT dışından gelen kolide uyuşturucu bulan gümrük muhafaza ekipleri soruşturmayı derinleştirince evin garajında uyuşturucu düzeneği kurulduğunu ortaya çıkardı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, yurtdışından gelen posta ve kargoların işlendiği merkezde yapılan çalışmada, Almanya'dan gelen bir koli şüpheli olarak değerlendirildi. Koliyi açan ekipler kenevir tohumu buldu. Bunun üzerine durum kolinin alıcısının bulunduğu şehir olan Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne iletildi. Alınan arama kararıyla söz konusu adrese baskın yapıldı. Evin garajında yapılan aramada uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla hazırlanan özel alanın içinde 22 adet kurulu ve çalışır vaziyette uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 1 adet kurulmak üzere beklenen hazır üretim alanı, 10 adet düzenek içerisinde ise ekili halde 18 kök Dişi Hint Keneviri, esrar, toz esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
(FOTOĞRAF)
Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı
İsrail'den Türkiye'yi kızdıracak hamle! Kriz tırmanıyor
Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'
E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor
BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek
MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum