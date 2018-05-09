Almanya'dan getirdiği uyuşturucu ile yakalandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ALMANYA'dan tatil için memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gelen Tela A.'nın evinde yapılan aramada 110 gram kokain ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Almanya'da yaşayan ve memleketi Zonguldak'a tatil için gelen Telat A.'nın uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile Telat A.'nın Çaycuma ilçesine bağlı Karamusa köyündeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 110 gram kokain ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Telat A.'nın Almanya'da otomobil galerisi işletmecisi olduğu, uyuşturucuyu Türkiye'ye otomobili ile soktuğu ileri sürüldü. Talat A. ekiplerce gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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