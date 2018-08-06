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Almanya'dan Muğla'ya postayla uyuşturucuya tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 18:13 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, Almanya'dan postayla gönderilen 50.84 gram amfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.

Almanya'dan Muğla'ya postayla uyuşturucuya tutuklama

Ali GÜNDOĞAN / ULA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde, Almanya'dan postayla gönderilen 50.84 gram amfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan Bilal Topaloğlu (32) sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Muğla'nın Ula ilçesindeki PTT Müdürlüğü'ne, posta yoluyla uyuşturucu madde geleceğini tespit etti. PTT önünde bugün önlem alan ekipler, postayı teslim alıp açan Bilal Topaloğlu'nu gözaltına aldı. Kalın posta zarfının içinde gizlenmiş 50.84 gram amfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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