IHAAW175516-ASA/07-04-2018

- Almanya’nın Münster kentinde bir araç kalabalığı daldı. Ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi. Saldırının terör olayı olup olmadığı konusunda net bir bilgi verilmedi.

07.04.2018 17:55:16 TSI

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