Almina bebek, toprağa verildi

KAYSERİ, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde takla atıp alev alan otomobilde hayatını kaybeden 1 yaşındaki Almina Soyeşik, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı Meslek Yüksekokulu kavşağında 2 gün önce meydana gelen kazada, Almina Soyeşik yaşamını yitirdi. Babası Feyzullah, annesi Mürvet ve ağabeyi Kaan Çınar Soyeşik ise yaralandı.
Almina bebek, dün Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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