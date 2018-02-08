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Alparslan Kuytul ile birlikte 25 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 18:15 | Son Güncelleme

Adana’da "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ile birlikte 25 kişi tutuklanma, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı alınmış ve bugün adliyeye sevk edilmişti.

Adana’da "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ile birlikte 25 kişi tutuklanma, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı alınmış ve bugün adliyeye sevk edilmişti. Zanlıların yaklaşık 4 saat boyunca savcılıkta ifadeleri alındı. Savcı ifadeyi aldıktan sonra aralarında Kuytul’un da bulunduğu 25 kişiyi tutuklanma talebiyle 3 kişiyi de adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme halen devam ediyor.

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