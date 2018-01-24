Alt geçitte tartıştığı husumetlisini öldürdü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, E.M. (16), aralarında husumet bulunan Yasin Doğan'ı (23), karşılaştığı alt geçitte çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü.
Olay, bugün sabaha karşı İZBAN Çiğli İstasyonu'ndaki alt geçitte meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen E.M. alt geçitte karşılaştığı Yasin Doğan ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.M., Doğan'ı bıçakladı. E.M. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Doğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olay sonrası bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, E.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen E.M., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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