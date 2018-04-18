Altın dolu keseyi polise teslim etti

Kahramanmaraş’ta itfaiye personeli Mehmet Demir, Adana Havaalanı’nda bulduğu bir kese altını polise teslim etti.

Umreden dönen ailesini karşılamak üzere Adana Havaalanı’na giden itfaiye personeli Mehmet Demir, otomobilinden iner inmez yerde bir kese gördü. Demir, yerden aldığı kesenin içini kontrol ettiğinde altınları fark etti. Altınların sahibinin bulunması için 155 Polis İhbar hattını arayan Demir, bir kese altını gelen polis ekiplerine teslim etti.

Umreden dönen anne ve babasını karşılamak için havaalanına gittiğini belirten Demir, "Arabadan indiğim esnada bir kese içerisinde altın buldum. Bulur bulmaz 155’i arayarak altın bulduğumu belirttim ve geldiler tutanak halinde teslim ettik. Galiba sahibi henüz bulunmadı. Polis ekipleri beni tebrik etti, ‘bunu kimse yapmaz’ dediler. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, kese iki kez sarılmış kaybolmasın diye, belli ki muhtaç birinin altınları. Altını sahibine veya ilgililere teslim etmenin mutluluğu bir ömür boyu unutulmaz bence” dedi.

“Oğlumla gurur duyuyorum”

Baba Zekeriya Demir ise, “Oğlum bizi arabaya aldı, altın bulduğunu söyledi. Ben de ne yaptığını sordum, kendisi bana polislere verdiğini söyledi. Bir an evvel altınları kaybeden adam bulunursa huzura kavuşur, onun için o para emanet idi ve teslim edildi ilgililere. Ben de kendisine ‘Çok güzel etmişsin, Allah razı olsun’ diyerek kendisinden teşekkür ettim, gözlerinden öptüm” diye konuştu.

Anne Emine Demir de, “Oğlumun böyle bir temiz iş yaptığını duyunca gurur duydum. Kendisinin yapmış olduğu bu hareketinden dolayı çok sevindim. Oğlum küçüklüğünden bu yana üç kere bunun gibi örnek davranışlarda bulundu” dedi.