Altın rafinerisine ait nakil aracını soyacaklardı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bir işadamına ait altın rafinerisinin dağıtım aracını soymak için hazırlık yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve bir süre önce siyasilerinde ziyaret ettiği işadamı Ahmet Ahlatçı'ya ait metal rafinerisine altın taşıyan nakliye aracının soyulmasına yönelik hazırlık yapıldığı bilgisine üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aralarında söz konusu tesisin eski çalışanlarından S.G.'nin de bulunduğu 7 kişilik suç örgütünün deşifre edilmesi ve suçun önlenmesi amacıyla savcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, yağmalama suçunu gerçekleştirecekleri yönünde kuvvetli suç delillerine ulaşan ekipler, savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından 7 kişiyi yakaladı. Başka bir suçtan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı
Güney Kore Başkanı'ndan, seks kölesi yapılmış kadınlara özür
Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü
Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi
İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması
Rusya: Suriye'de 7 Rus uçağının imha edildiği haberi doğru değil
Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm
150 kilo verdi! Yeni halini görenler şaşkına döndü
8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor
Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!
Seks robotları insanları öldürebilir!
Son anket sonucunda tarihi rekor
Okuyucu Yorumları 0 yorum