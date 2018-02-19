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Altına kaçıran küçük kıza akıl almaz işkence! Anne ve babanın yaptıkları kan dondurdu!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 12:18 | Son Güncelleme

Bağcılar'da 10 ay önce 6 yaşındaki kızlarına altına kaçırdığı gerekçesiyle eziyet ettikleri iddia edilen Suriyeli baba ile üvey anne hakkında 'Beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet' suçundan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Altına kaçıran küçük kıza akıl almaz işkence! Anne ve babanın yaptıkları kan dondurdu!

Üvey anne Mirfet K. ve baba Necip Z. kötü muamelede bulunmadıklarını kızlarının üzerine kazayla çay döküldüğünü savundu. Suriyeli küçük kız, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek, mevcut yara izlerinin bıçak bastırmak ve sigara bastırmak suretiyle meydana gelen yaralar mı, yoksa çay dökülmesi sonucunda oluşabilecek yanık niteliğinde yaralar olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına hükmeden mahkeme, tutuklu anne ve babanın tahliyesine karar verdi.

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ÜVEY ANNE: KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMADIM

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mirfet K. ve Necip Z. ile avukatları hazır bulundu. Sanık Mirfet K. iddia edildiği gibi kötü muamelede bulunmadığını savunarak, suçlamaları reddetti. Mirfet K. “Mağdur Şehle Z. benim üvey kızım olur. Eşim olan diğer sanığın önceki evliliğinden olan kızıdır. İddia edildiği gibi ben kendisine kötü muamelede bulunmuş değilim. Bir ara mağdure kayboldu. Biz polise müracaat ettik. Polisler mağdureyi bulup bize teslim ettiler. Bu olaydan bir gün sonra görümcemin bir komşusu tanımadığım bir kadın kapımı çaldı. Benim üzerime saldırdı.'Sen bu çocuğa kötü muamele ediyorsun,eziyet ediyorsun' dedi. Ayrıca üvey kızımı benim elimden almak istedi.Bu kadın üvey kızıma elbise getirdi, kızımı almak istedi.Ancak ben kendisine engel oldum.Daha sonra önce karakoldan gidip üvey kızımı aldılar. Üvey kızımı aldıktan 20 gün sonra da karakoldan bizi çağırdılar. Ben üvey kızıma herhangi bir şekilde eziyette bulunmadım. Üvey kızımın vücudunda bir kısım yaralar olduğu doğrudur. Çünkü bu anlattığım olaydan yaklaşık 4 ay kadar evvel üvey kızımın üzerine kazayla çay dökülmüştü.Meydana gelen yaralar bundan ileri gelmiştir. Üvey kızımı kendi öz çocuklarımdan ayırmadım.Kendi öz çocuklarıma nasıl bakıyorsam üvey kızıma da o şekilde bakmaya çalıştım.Halen iki tane küçük çocuğum vardır.Bakacak kimse de yoktur.Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

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BABA EZİYET VE KÖTÜ MUAMELE İDDİALARINI REDDETTİ

Şehle Z.'nin öz babası Necip Z. de suçlamaları reddederek şunları söyledi: "Yüklenen suçlamayı kabul etmiyorum. Kızımın vücudunda bir kısım yaralar olduğu doğrudur.Ancak bu yaralar olay tarihinden yaklaşık 4 ay kadar evvel kaza sonucu kızımın üzerine çay dökülmesinden kaynaklanmıştır.Hatta ben hastaneye götürdüm.Oradan ilaç verdiler.Yaralar bundan kaynaklanmıştır.Yüklenen suçu işlemiş değilim.Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Zira küçük çocuklarım vardır.Onlara bakacak kimse bulunmamaktadır"

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DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıklar Mirfet K. ve Necip Z.'nin tahliyesine karar veren mahkeme, küçük kızın Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sevk edilerek, vücudunda mevcut yara izlerinin bıçak bastırmak ve sigara bastırmak suretiyle meydana gelen yaralar mı yoksa çay dökülmesi sonucunda oluşabilecek yanık niteliğinde yaralar olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Suriye uyruklu şüpheliler Mirfet K. (38) ve Necip Z.'nin (33) mağdur Şehle Z. ile aynı konutta birlikte ikamet ettikleri anlatıldı. Çocukları Şehle Z.'nin altına kaçırdığı bahanesiyle Mirfet K.'nın ateşte ısıttığı bıçakla mağdurun cinsel organının üst kısmına, kasık bölgesine ve bacaklarına bastırıp yakmak suretiyle eziyette bulunduğu öne sürüldü. Şüphelilerden Necip Z.'nin de kızı Şehle Z.'nin bacağında sigara söndürerek eziyette bulunduğu iddia edildi. Mirfet K. ve Necip Z.'nin “Beden bakamından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet" suçundan 3 yıldan 8'er yıla kadar hapsi talep ediliyor. (DHA)

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Çocuk eziyet işkence istismar istanbul Bağcılar

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