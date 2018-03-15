HABER

Altınlar motor bölümünde, paralar paspas altında bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 09:37 | Son Güncelleme

NİĞDE'de kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandıran 3 zanlı Adana'da yakaladı.

Altınlar motor bölümünde, paralar paspas altında bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- NİĞDE'de kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandıran 3 zanlı Adana'da yakaladı. Polis otomobilde yaptığı aramada altınları motor bölümünde, paraları ise paspas altında buldu.
Olay, Niğde merkezde meydana geldi. İddiaya göre, Cumali B. (27), Mehmet Ç. (25) ve Mahsun B. (21), kendilerine polis olarak tanıtarak Leyla Zerman'ı (63) aradı. Yaşlı kadına, banka isimleri sayan zanlılar hesapta parasının olup olmadığını sordu. Zerman'ın hesapta parasının olduğu söylemesi üzerine zanlılar, 'Banka çalışanları, sizlerin paralarını kendi hesaplarına aktarıyor. Biz gizli bir operasyon yapıyoruz, evde para ve altınlarınız varsa onları da bize verin. Biz tüm altın ve paralarınızı devlet bankasına koyup, operasyon sonunda size geri vereceğiz' diyerek yaşlı kadını evinin yakınındaki parka çağırdı.
OTOMOBİLDEKİ ZULAYA KOYUP, ADANA'YA KAÇTILAR
Akman'dan 30 bin lira değerinde altın ve 3 bin lira alan 3 zanlı, Adana'ya doğru yola çıktı. Şüpheliler aldıkları altını motor bölümüne paraları ise paspasın altına gizledi. Eve gelen Akman ise, durumu yakınlarına söyledi. Yaşlı kadının çocukları ise annelerinin dolandırıldığını anlayıp polisi aradı. Bunun üzerine Niğde polisi, Adana Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleriyle irtibata geçip, zanlıların kullandıkları otomobilin plakasını verdi. Adana polisi, kent girişindeki tüm girişlerde kontrol noktası kurdu. Zanlılar kullandığı otomobil ise D-400 kavşağında durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alınırken polisler araçta yaptıkları aramada, altınları motor bölümünde, paraları ise paspasın altına dizili halde buldu. Cumali B, Mehmet Ç, ve Mahsun B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis, 3 zanlının 8 Mart'ta Adana'da da 2 kişiyi aynı yöntemle dolandırıp 3 bin dolar para ve 29 bin lira para aldıklarını ortaya çıkardı.
İşlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Altınlar motor bölümünde, paralar paspas altında bulunduAltınlar motor bölümünde, paralar paspas altında bulunduAltınlar motor bölümünde, paralar paspas altında bulunduAltınlar motor bölümünde, paralar paspas altında bulundu

Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

13 yaşındaki kızın itirafı ölüme götürmüştü! Dehşete düşüren gerçek gün yüzüne çıktı!

13 yaşındaki kızın itirafı ölüme götürmüştü! Dehşete düşüren gerçek gün yüzüne çıktı!

Ortaokulda hademe skandalı: 'Çay ocağında sıkıştırıp...'

Ortaokulda hademe skandalı: 'Çay ocağında sıkıştırıp...'

İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu

İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı

Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı

9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi

9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 3 askerin şehit olduğu bölgedeki operasyon tamamlandı

Diyarbakır'da 3 askerin şehit olduğu bölgedeki operasyon tamamlandı

İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı

İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı

Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı 

Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı 

Taşeron işçi, FETÖ'nün üst düzey askeri imamı çıktı

Taşeron işçi, FETÖ'nün üst düzey askeri imamı çıktı

Hamburgerciden para çaldılar, 5 dakikada yakalandılar

Hamburgerciden para çaldılar, 5 dakikada yakalandılar

Ünye’de tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Ünye’de tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.