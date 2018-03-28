Altınları çalan hırsız kayıplara karıştı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kuyumcunun dalgınlığından faydalanan hırsız tezgahın üzerindeki altınları alıp kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Gazi Caddesi istikametinde bulunan bir kuyumcuya giren hırsız vitrinde bulunan altın kolyeyi ve bilekliği almak istediğini belirtti. Bunun üzerine iş yeri sahibi İbrahim Polat, durumundan şüphelenmediği hırsıza bakması için istediği altını çıkarıp uzattı. Bir süre elindeki altınları inceleyen zanlı bir süre sonra iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanıp yaya olarak kayıplara karıştı. Hırsızın çaldığı altınların değerinin 9 bin lira olduğunu ifade eden Polat, hırsızın bir an önce yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, yakın il ve ilçelerle bağlantı kurarak her yerde hırsızı aramaya başladı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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