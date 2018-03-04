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Altınordu’nun Kuşadası’ndaki tesislerini soyan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 18:22 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda bulunan Altınordu Spor Kulübü’ne ait tesislerden para ve spor malzemesi çaldığı iddia edilen zanlı polis tarafından yakalandı.

Kuşadası’nda bulunan Altınordu Spor Kulübü’ne ait tesislerden para ve spor malzemesi çaldığı iddia edilen zanlı polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi Kuştur mevkiinde bulunan Altınordu Spor Kulübü’ne ait Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde Şubat ayı içerisinde değişik günlerde 3 ayrı hırsız olayı yaşandı. Yaklaşık 35 bin lira para ve çeşitli spor malzemelerinin çalınmasının ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Tesislerdeki kameralar ile şehirdeki polis kameralarını inceleyen polis ekipleri, Altınordu tesislerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili 35 yaşındaki M.B.’yi gözaltına aldı. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı M.B. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Altınordu’nun Kuşadası’ndaki tesislerini soyan zanlı tutuklandı

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Altınordu’nun Kuşadası’ndaki tesislerini soyan zanlı tutuklandı

Altınordu’nun Kuşadası’ndaki tesislerini soyan zanlı tutuklandı
2 / 6

Altınordu’nun Kuşadası’ndaki tesislerini soyan zanlı tutuklandı

Altınordu’nun Kuşadası’ndaki tesislerini soyan zanlı tutuklandı
3 / 6

Altınordu’nun Kuşadası’ndaki tesislerini soyan zanlı tutuklandı

Altınordu’nun Kuşadası’ndaki tesislerini soyan zanlı tutuklandı
4 / 6

Altınordu’nun Kuşadası’ndaki tesislerini soyan zanlı tutuklandı

Altınordu’nun Kuşadası’ndaki tesislerini soyan zanlı tutuklandı
5 / 6

Altınordu’nun Kuşadası’ndaki tesislerini soyan zanlı tutuklandı

Altınordu’nun Kuşadası’ndaki tesislerini soyan zanlı tutuklandı
6 / 6

Altınordu’nun Kuşadası’ndaki tesislerini soyan zanlı tutuklandı

Altınordu’nun Kuşadası’ndaki tesislerini soyan zanlı tutuklandı
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