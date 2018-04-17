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Altıpatlarla market soygunu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 10:26 | Son Güncelleme

Eyüp’te altıpatlar diye tabir edilen tabancayla bir marketi soyan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eyüp’te altıpatlar diye tabir edilen tabancayla bir marketi soyan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Soygun anının kameralara yansıdığı olayda, müşterilerin alışverişe devam etmesi dikkat çekti.
Olay, geçtiğimiz 27 Mart Salı günü saat 18.00 sıralarında Eyüp Akşemsettin Mahallesi Altan Sokak üzerindeki markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir markete gelen şahıs, elindeki altıpatları kasadaki çalışana doğrulttu. Silah zoruyla kasadan bin lira çalan şahıs ardından kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Müşteriler sırada bekledi, gaspçı kasayı soydu
Güvenlik kamera görüntülerinde, gaspçı altıpatlar ile içeriye giriyor. Silahı çalışana ve içerideki müşterilere doğrultan soyguncu kasadaki paraları istiyor. O esnada müşteriler ise satın alacaklar ürünlerin paralarını hazırlayıp kasada sıraya giriyor.
Evinde yakalandı
Olayın ardından marketin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şahsın eşkalini belirleyerek kimliğini tespit etti. Çağdaş Güven (24) olduğu belirlenen soyguncu olayın ertesi günü evinde suçüstü yakalandı. Önceden herhangi bir suç kaydı olmayan şahıs, şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soyguncu sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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