ALTO Başkanı Saka serbest bırakıldı

İzmir’in Aliağa ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka da Kültür Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Burada ifadesi alınan Saka, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adnan Saka, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Putin'den kritik S-400 açıklaması!
İlk fotoğraflar geldi
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi olay yarattı!
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
Okuyucu Yorumları 0 yorum