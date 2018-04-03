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ALTO Başkanı Saka serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 22:48 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

ALTO Başkanı Saka serbest bırakıldı

İzmir’in Aliağa ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka da Kültür Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Burada ifadesi alınan Saka, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adnan Saka, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

ALTO Başkanı Saka serbest bırakıldı

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