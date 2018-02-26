HABER

Altyapı çalışması sırasında göçük: 2 işçi ağır yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 23:45 | Son Güncelleme

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİLERDEN BİRİ ÖLDÜ Antalya-Burdur yolunda, AntalyaBüyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerinin içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte yaralanan işçilerden İbrahim Özcan, tedaviye alındığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİLERDEN BİRİ ÖLDÜ
Antalya-Burdur yolunda, AntalyaBüyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerinin içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte yaralanan işçilerden İbrahim Özcan, tedaviye alındığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Özcan’ın cenazesi incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Olayda yaralanan ve aynı hastanede tedaviye alınan diğer işçi Sinan Sağlam'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı

Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kundaklandığı iddia edilen kamyonet alev alev yandı

Kundaklandığı iddia edilen kamyonet alev alev yandı

Adana’da kaçak et operasyonu

Adana’da kaçak et operasyonu

Adana'da kaçak at kesimi baskını: İki atı kesilmekten polis kurtardı

Adana'da kaçak at kesimi baskını: İki atı kesilmekten polis kurtardı

Adana’da kaçak et operasyonu

Adana’da kaçak et operasyonu

Kayseri'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kayseri'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Sahil Güvenlik’ten can kurtaran operasyon

Sahil Güvenlik’ten can kurtaran operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.