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Alyansını boynuna asıp eşini son yolculuğuna uğurladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 16:07 | Son Güncelleme

BURSA'da kırmızı ışıkta duran otomobilinde dayısı Yılmaz Sevinç'in silahlı saldırısında yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren Bağdat Hurma Tatlısı'nın sahibi Fatih Karaman (38), son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da kırmızı ışıkta duran otomobilinde dayısı Yılmaz Sevinç'in silahlı saldırısında yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren Bağdat Hurma Tatlısı'nın sahibi Fatih Karaman (38), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, Karaman'ın eşinin, alyansını boynuna taktığı görüldü.

Olay, Cumartesi günü merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'nde meydana geldi. Bağdat Hurma Tatlısı şirketinin sahibi Fatih Karaman, otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı. Yanına yaklaşan başka bir araçtan açılan iki el ateş sonucu başından ağır yaralanan Karaman'ın, tedaviye alındığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde, önceki gün beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Ailesinin organlarını bağışladığı Fatih Karaman'ın ameliyatla alınan iki böbreği, organ nakli için bekleyen uygun hastalara nakledilmek üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan Karaman'ın dayısı Yılmaz Sevinç ise tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ailesi tarafından bugün morgdan alınan Fatih Karaman'ın cenazesi, Ulucami'ye getirildi. Burada, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaman'ın cenazesi, merkez Osmangazi İlçesi Çeltikköy'deki aile kabristanına defnedildi.

Cenazede Karaman'ın annesi Nejla Karaman ve eşi Yadigar Karaman'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Yadigar Karaman'ın evlilik alyansını boynuna takması, dikkat çekti.

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