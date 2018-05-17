Alzheimer hastası bağ evinde ölü bulundu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, dün sabah evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen Alzheimer hastası Seyit Yiğit (90) bağ evinde ölü bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Kılavuzlu Mahallesi Çatalçam mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde evden ayrılan Alzheimer hastası Seyit Yiğit, bir daha dönmedi. Akşam saatlerinde Emine Yiğit, kendisini arayan kızına "Babanız bulamıyorum" dedi. Bunun üzerine çocukları ve torunları Seyit Yiğit'i aramaya başladı. İhtimal üzerine bağ evine giden bazı yakınları burada Seyit Yiğit'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Seyit Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Seyit Yiğit'in cansız bedeni bir battaniyeye sarılarak evden çıkarıldı. Bu sırada Emine Yiğit, 65 yıllık eşi Seyit Yiğit'in ardından gözyaşı döktü. Seyit Yiğit'in cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri
Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş
Taliban Farah'a ikinci saldırıyı başlattı
O da ötanazi istedi! Partideki son kadehini ölüme kaldırdı
Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!
Bahçeyi kazarken servet buldu! İçini açınca gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt
İngiltere: ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyoruz
Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum