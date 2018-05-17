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Alzheimer hastası bağ evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 14:58 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, dün sabah evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen Alzheimer hastası Seyit Yiğit (90) bağ evinde ölü bulundu.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, dün sabah evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen Alzheimer hastası Seyit Yiğit (90) bağ evinde ölü bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Kılavuzlu Mahallesi Çatalçam mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde evden ayrılan Alzheimer hastası Seyit Yiğit, bir daha dönmedi. Akşam saatlerinde Emine Yiğit, kendisini arayan kızına "Babanız bulamıyorum" dedi. Bunun üzerine çocukları ve torunları Seyit Yiğit'i aramaya başladı. İhtimal üzerine bağ evine giden bazı yakınları burada Seyit Yiğit'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Seyit Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Seyit Yiğit'in cansız bedeni bir battaniyeye sarılarak evden çıkarıldı. Bu sırada Emine Yiğit, 65 yıllık eşi Seyit Yiğit'in ardından gözyaşı döktü. Seyit Yiğit'in cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

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