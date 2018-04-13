Alzheimer hastası yaşlı adam 24 saattir kayıp

Denizli’nin Çivril ilçesinde kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamdan 24 saattir haber alınmıyor.

Çivril’in Akdağ Mahallesi’nde yaşayan alzheimer hastası 81 yaşındaki Mustafa Karataş’tan 24 saattir haber alınamıyor. En son 12 Nisan Perşembe günü sabah saat 10.00 sıralarında Işıklı Mahallesi’nde bir araçtan inerken görülen Karataş’ın bulunması için ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Akdağ Mahallesi’ne gelen jandarma ekipleri gece mahallenin dağlık kısmında yaptıkları aramadan sonra AKUT’a haber vererek destek istedi.

Aile bireyleri ve mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine rağmen devam etti. Arama çalışmaları jandarma, AKUT ve mahalle sakinlerinin katılımıyla devam ediliyor.