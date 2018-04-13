HABER

Alzheimer hastası yaşlı adam 24 saattir kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamdan 24 saattir haber alınmıyor.Çivril’in Akdağ Mahallesi’nde yaşayan alzheimer hastası 81 yaşındaki Mustafa Karataş’tan 24 saattir haber alınamıyor.

Alzheimer hastası yaşlı adam 24 saattir kayıp

Denizli’nin Çivril ilçesinde kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamdan 24 saattir haber alınmıyor.
Çivril’in Akdağ Mahallesi’nde yaşayan alzheimer hastası 81 yaşındaki Mustafa Karataş’tan 24 saattir haber alınamıyor. En son 12 Nisan Perşembe günü sabah saat 10.00 sıralarında Işıklı Mahallesi’nde bir araçtan inerken görülen Karataş’ın bulunması için ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Akdağ Mahallesi’ne gelen jandarma ekipleri gece mahallenin dağlık kısmında yaptıkları aramadan sonra AKUT’a haber vererek destek istedi.
Aile bireyleri ve mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine rağmen devam etti. Arama çalışmaları jandarma, AKUT ve mahalle sakinlerinin katılımıyla devam ediliyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları belli olduSüper Loto çekiliş sonuçları belli oldu
Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimatErdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat
Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.