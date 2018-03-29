Alzheimer hastası yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 71 yaşındaki Alzheimer hastası Avni Gür’den 5 gündür haber alınamıyor.
Kumluca ilçesi Temel Eğitim Mahallesi’ndekti evinden 5 gün önce çıkan 71 yaşındaki Avni Gür’den haber alınamıyor. Kumluca, Finike, Demre, Kemer’de 4 kişilik ayrı ekip oluşturan aile gelen ihbarı da dikkate alarak arama yapıyor. Ağabeyinin hayatından endişe duyduklarını söyleyen Mevlüt Gür, ağabeyinin 25 Mart Pazar günü saat 14.00 sıralarında evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi.
Daha önce de kaybolduğunu ancak genelde sahilde bulup eve getirdiklerini söyleyen Gür, bu kez 4 koldan ayrı yerlerde aradıklarını ama bulamadıklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin de arama yaptığını, sağ kolunda oğlunun numarası olduğunu belirten Mevlüt Gür, bulanların insaniyet namına haber vermesini istedi.
Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı
Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Kendi yatak odasındaki yarı çıplak kadını görünce...
Akın akın geldiler, böyle eğlendiler
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Romanya ve Moldova birleşme yolunda
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum