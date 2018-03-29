HABER

Alzheimer hastası yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 18:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 71 yaşındaki Alzheimer hastası Avni Gür’den 5 gündür haber alınamıyor.Kumluca ilçesi Temel Eğitim Mahallesi’ndekti evinden 5 gün önce çıkan 71 yaşındaki Avni Gür’den haber alınamıyor.

Alzheimer hastası yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 71 yaşındaki Alzheimer hastası Avni Gür’den 5 gündür haber alınamıyor.
Kumluca ilçesi Temel Eğitim Mahallesi’ndekti evinden 5 gün önce çıkan 71 yaşındaki Avni Gür’den haber alınamıyor. Kumluca, Finike, Demre, Kemer’de 4 kişilik ayrı ekip oluşturan aile gelen ihbarı da dikkate alarak arama yapıyor. Ağabeyinin hayatından endişe duyduklarını söyleyen Mevlüt Gür, ağabeyinin 25 Mart Pazar günü saat 14.00 sıralarında evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi.
Daha önce de kaybolduğunu ancak genelde sahilde bulup eve getirdiklerini söyleyen Gür, bu kez 4 koldan ayrı yerlerde aradıklarını ama bulamadıklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin de arama yaptığını, sağ kolunda oğlunun numarası olduğunu belirten Mevlüt Gür, bulanların insaniyet namına haber vermesini istedi.

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kaybolduMeriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!
Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalogErdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Yemek siparişi getiren kurye eve girip müşteriyi dövdü! O anlar kamerada

Yemek siparişi getiren kurye eve girip müşteriyi dövdü! O anlar kamerada

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.