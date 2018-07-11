Amanonslar'da SİHA'nın tespit ettiği 11 PKK'lı öldürüldü

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Valiliği, Amanons Dağları eteklerindeki Küllü köyü sınırlarında Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile tespit edilen 11 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Küllü köyü sınırları içerisinde SİHA ile tespit edilen 11 bölücü terör örgütü üyesi, Hava Kuvvetleri desteği ile yapılan operasyonda etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



PARTNER Yerden toplayıp servete kondular