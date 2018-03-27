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Amanos Dağlarında operasyon: 1 şehit, 8 terörist ölü ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 11:04 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Erdal Ata, Arsuz ilçesi kırsalında dün gece terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 uzman çavuş şehit olduğunu açıkladı.Vali Ata, İskenderun Devlet Hastanesi’nde yaptığı açıklamada, Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde dün bir grup terörist tespit edilmesi üzerine bölgeye düzenlenen hava destekli operasyonda şuan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Hatay Valisi Erdal Ata, Arsuz ilçesi kırsalında dün gece terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 uzman çavuş şehit olduğunu açıkladı.
Vali Ata, İskenderun Devlet Hastanesi’nde yaptığı açıklamada, Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde dün bir grup terörist tespit edilmesi üzerine bölgeye düzenlenen hava destekli operasyonda şuan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ancak bu sabaha karşı arazi taramasında yaralı bir teröristin ateş açması üzerine bir uzman çavuşun şehit olduğunu açıklayan Vali Ata, "Amanos Dağlarında bir tane dahi terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı devam edecek. Jandarmanın yaptığı istibarat çalışmaları neticesinde jandarmamız ve silahlar kuvvetler daha önce hareket geçti ve onların eylemleri engellendi. Eylemi Zeytin Dalı Harekatı’na misilleme olarak yapmak istedikleri bilgisi var" dedi.

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