Amanos şehidi Uzman Çavuş törenle memleketine uğurlandı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan evli Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25), Adana'da düzenlenen törenle memleketi Samsun'a uğurlandı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur için Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Onur Ertekin ve şehitle aynı operasyonda yer alan silah arkadaşları katıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek'in de katıldığı törende şehit için dualar okundu. Şehidin öz geçmişinin okunduğu törenin ardından, Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un cenazesi uçakla memleketi Samsun'a gönderildi.
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