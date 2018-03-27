Amanoslar'da çatışma: 1 asker yaralı, 11 terörist etkisiz hale getirildi

Ufuk AKTUĞ- Ramazan ÇELİK/ HATAY, (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada 11 terörist etkisiz hale getirildi, 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı asker, İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, operasyon ise devam ediyor. Cesedine ulaşılan 6 teröristin, geçen yıl 2 polisi şehit eden PKK'lılar olduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK'lı bir grup yuvalandığı Amanos Dağları'nda Jandarma Özel Hareket timleri tarafından yürütülen arama tarama çalışması sırasında dün akşam saatlerinde bir grup teröristle karşılaşıldı. Saldırı hazırlığında olduğu saptanan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yakın hava desteği de sağlanan güvenlik güçleri, 11 teröristi etkisiz hele getirdi, bu sırada bir asker de yaralandı. Yaralı asker, arkadaşları tarafından getirildiği İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

2 POLİSİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Bu arada etkisiz hale getirilen teröristlerin 9 Temmuz 2017'de Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hayrettin Mennan ve Bayram Bozdoğan'ın şehit eden PKK'lılar olduğu da anlaşıldı.