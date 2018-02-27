HABER

Amanoslarda çatışma: 1 PKK’lı ölü ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 16:36 | Son Güncelleme

Hatay’ın Hassa ilçesindeki Amanos Dağlarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde terör örgütü mensuplarına yönelik ihbarı değerlendiren jandarma, operasyon düzenledi.

Hatay’ın Hassa ilçesindeki Amanos Dağlarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde terör örgütü mensuplarına yönelik ihbarı değerlendiren jandarma, operasyon düzenledi. Hassa ilçesi Akbez Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda düzenlenen operasyon kapsamında terör örgütü mensupları ile çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonun sürdüğü bildirildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Tartıştığı komşusunu meyve bıçağıyla yaraladı

Tartıştığı komşusunu meyve bıçağıyla yaraladı

Gelinini öldürüp ve oğlunu yaralayan baba tutuklandı

Gelinini öldürüp ve oğlunu yaralayan baba tutuklandı

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

Muğla Jandarmasından kaçak sigara operasyonu

Muğla Jandarmasından kaçak sigara operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.