Amanoslar'da etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'si arananlar listesinde

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-HATAY'ın Arsuz İlçesi Amanos Dağları eteklerinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 PKK'lı teröristten 2'sinin aranan teröristler listesinde olduğu öğrenildi.
26 Mart'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Teröristlerden Necmettin Kutum'un (38) arananlar listesinde mavi kategoride, İsmail Özdemir'in (30) ise gri kategoride yer aldığı belirlendi.
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!
İstanbul'da 25 milyonluk vurgun! Doktorun milyonluk mirasına konmuşlar
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Romanya ve Moldova birleşme yolunda
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Tecavüzcüleri önce soydu, sonra dakikalarca dövdü! Hızını alamayınca da...
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Kendisini kontrol edemedi! Kilo vermek isterken bu hale geldi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum