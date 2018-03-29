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Amanoslar'da etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'si arananlar listesinde

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 15:04 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz İlçesi Amanos Dağları eteklerinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 PKK'lı teröristten 2'sinin aranan teröristler listesinde olduğu öğrenildi.

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-HATAY'ın Arsuz İlçesi Amanos Dağları eteklerinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 PKK'lı teröristten 2'sinin aranan teröristler listesinde olduğu öğrenildi.
26 Mart'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Teröristlerden Necmettin Kutum'un (38) arananlar listesinde mavi kategoride, İsmail Özdemir'in (30) ise gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Amanoslar'da etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'si arananlar listesindeAmanoslar'da etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'si arananlar listesindeAmanoslar'da etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'si arananlar listesindeAmanoslar'da etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'si arananlar listesinde

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