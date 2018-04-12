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Amanoslar'da kırmızı listede aranan PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 15:10 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Amanoslar'da çok sayıda terör eyleminin talimatını veren ve Kırmızı listede aranan 'Wedat-Amed' kod adlı PKK'lı terörist Seyithan Sinet'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Amanoslar'da çok sayıda terör eyleminin talimatını veren ve Kırmızı listede aranan 'Wedat-Amed' kod adlı PKK'lı terörist Seyithan Sinet'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Kırmızı Liste'de yer alan, 'Toros' telsiz kodunu kullanan ve sözde Amanos Saha Genel Sorumlusu olan Batman doğumlu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet (44), 6 Nisan 2018 tarihinde Jandarma Özel Harekat timlerinin güvenlik korucuları ile birlikte hava destekli gerçekleştirdiği 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur' operasyonunda 5 terörist ile birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen grubun PKK/KCK'nın sözde Dörtyol grubu olduğu belirlenirken, 5 teröristin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Seyithan Sinet'in 2014 yılından beri Amanoslar'da faaliyet gösterdiği ve birçok eylemin talimatını verdiği tespit edildi. Terörist grubun; 17 Ekim 2014 tarihinde İskenderun ilçesinde orman yolu yapımını üstlenen şirkete ait ekskavatörün kundaklama sonucu yakılması, 30 Temmuz 2015 tarihinde Arsuz ilçesinde Kisecik 220'nci Hava Radar Kıta Komutanlığı'na silahlı saldırı gerçekleştirilmesi, 2 Ağustos 2015 tarihinde Arsuz ilçesinde Kisecik 220'inci Hava Radar Kıta Komutanlığı'nın elektrik ihtiyacını sağlayan elektrik trafosunun patlatılması sonucu yüksek gerilim hatlarının devrilmesi, 4 Ağustos 2015 tarihinde İskenderun ilçesinde arazideki Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesi, 11 Ağustos 2015 tarihinde İskenderun ilçesinde patlayıcı madde ile yüksek gerilim hattına sabotaj eyleminin gerçekleştirilmesi, yüksek gerilim hattını kontrolü ve onarımı için bölgede bulunan TEİAŞ ekiplerinin döşenen EYP'ye basması sonucu 2 kişinin yaralanması, 15 Ağustos 2015 tarihinde Belen İlçe Jandarma Komutanlığı'na silahlı saldırı gerçekleştirilmesi, 29 Ağustos 2015 tarihinde Payas ilçesinde su borularının sabotaj sonucu patlatılması, 28 Eylül 2015 tarihinde Dörtyol ilçesinde GSM Baz istasyonunun sabotaj sonucu patlatılması, 1 Mart 2016 tarihinde Payas ilçesinde yüksek gerilim hattına yönelik sabotaj eyleminin gerçekleştirilmesi, 15 Mart 2016 tarihinde Hassa ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında EYP’nin patlatılması, 11 Haziran 2016 tarihinde Payas ilçesinde arazide mayının patlaması sonucu Özel Kuvvetler Tabur Komutanı Piyade Yarbay Yakup Kutman'ın yaralanması, 11 Temmuz 2016 tarihinde Dörtyol ilçesinde internet verici direğine yönelik sabotaj eyleminin gerçekleştirilmesi, 14 Ekim 2016 tarihinde Hassa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda mühimmat ve teçhizatın ele geçirilmesi, devamında Hatay JÖH'te görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Akdaş'ın yaralanması, 25 Ekim 2016 tarihinde Dörtyol ilçesinde bulunan taş ocağı şantiyesindeki 1 iş makinası ile 11 kamyonun yakılması, 9 Haziran 2017 tarihinde İskenderun ilçesinde Jandarma Asayiş Komando Bölüğüne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesi, 17 Ağustos 2017 tarihinde İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda arazideki jandarma birliklerine ateş açılması sonucu Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz'in şehit edilmesi, 19 Ekim 2017 tarihinde Samandağ ilçesinde Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesi, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda Dörtyol Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ün'ün yaralanması, 27 Şubat 2018 tarihinde Dörtyol ilçesinde vatandaşlara ait motosikletin gasp edilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği belirlendi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet M-16 tüfek, 4 adet Kalaşnikof tüfek, 4 adet el bombası, silahlara ait çok sayıda mühimmat, 6 adet sırt çantası ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilirken terörist Seyithan Sinet'in üzerinden çıkan listede, 2017 yılı içerisinde Suriye'den kuryeler vasıtası ile gönderilen yüklü miktardaki Amerikan dolarının sözde eyaletlere dağıtıma ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtildi.

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