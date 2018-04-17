HABER

Amanoslar’da öldürülen gri listede olan 6 teröristin kimlikleri belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 23:23 | Son Güncelleme

Hatay Amanoslar’da, terör örgütü PKK’ya yönelik 20 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda gri listede isimleri olan öldürülen 6 teröristlerin kimlikleri belli oldu.Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlemesine yönelik 20 Kasım 2017-16 Nisan 2018 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Güvenlik Korucularının katılımı ve yakın hava desteli gerçekleştirilen planlı operasyonlarla ile aralarında sözde lider kadroda bulunan teröristler ölü ele geçirildi.Öldürülen teröristler arasında gri listede adı olan 6 teröristin kimlikleri belli oldu.

Hatay Amanoslar’da, terör örgütü PKK’ya yönelik 20 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda gri listede isimleri olan öldürülen 6 teröristlerin kimlikleri belli oldu.
Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlemesine yönelik 20 Kasım 2017-16 Nisan 2018 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Güvenlik Korucularının katılımı ve yakın hava desteli gerçekleştirilen planlı operasyonlarla ile aralarında sözde lider kadroda bulunan teröristler ölü ele geçirildi.
Öldürülen teröristler arasında gri listede adı olan 6 teröristin kimlikleri belli oldu. Örgütün yürütme konseyinde faaliyet gösteren Seyithan Sinet, İbrahim Şengül ve diğer örgüt elamanları Deniz Tali, Mehmet Taş, Sait Ergül ile Ahmet Muhammed olduğu tespit edildi.

Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorumHükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isimCumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisiBaşbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli'de kaza sonrası ikiye bölünen araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ çıktılar!

Denizli'de kaza sonrası ikiye bölünen araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ çıktılar!

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.