Amanoslar’da öldürülen gri listede olan 6 teröristin kimlikleri belli oldu

Hatay Amanoslar’da, terör örgütü PKK’ya yönelik 20 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda gri listede isimleri olan öldürülen 6 teröristlerin kimlikleri belli oldu.
Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlemesine yönelik 20 Kasım 2017-16 Nisan 2018 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Güvenlik Korucularının katılımı ve yakın hava desteli gerçekleştirilen planlı operasyonlarla ile aralarında sözde lider kadroda bulunan teröristler ölü ele geçirildi.
Öldürülen teröristler arasında gri listede adı olan 6 teröristin kimlikleri belli oldu. Örgütün yürütme konseyinde faaliyet gösteren Seyithan Sinet, İbrahim Şengül ve diğer örgüt elamanları Deniz Tali, Mehmet Taş, Sait Ergül ile Ahmet Muhammed olduğu tespit edildi.
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