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Amanoslar'da Ufuk'u arama çalışmaları sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

CAMİLERDEN ANONS Hatay’ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinden amcasıyla birlikte içme suyu almaya gidip kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatar’ı bulmak için arama çalışmaları aralıksız olarak devam etti.

Amanoslar'da Ufuk'u arama çalışmaları sürüyor (2)

CAMİLERDEN ANONS
Hatay’ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinden amcasıyla birlikte içme suyu almaya gidip kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatar’ı bulmak için arama çalışmaları aralıksız olarak devam etti. Ufuk'un evine gelen Cumhuriyet savcısı ise kayıp çocuğun ailesiyle görüştü. Daha sonra tüm ilçe merkezinde ve köylerdeki camiilerde ise Ufuk'un kayboyduğu gün üzerinde bulunan kıyafetler tarif edildi. Küçük çocuğu gören vatandaşların ise jandarma ekiplerine haber vermesi söylendi.

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