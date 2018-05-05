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Amasya cep telefonu hırsızlık şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

AMASYA'da bir ganyan bayiinden cep telefonu çalarak kayıplara karışan ve polis tarafından otogarda gözaltına alınan Aslan M., (36) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinan HARMANCI AMASYA,(DHA)- AMASYA'da bir ganyan bayiinden cep telefonu çalarak kayıplara karışan ve polis tarafından otogarda gözaltına alınan Aslan M., (36) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay dün akşam saatlerinde Amasya'da meydana geldi. İddiaya göre, Kocacık çarşısında bulunan ganyan bayiine Menderes K.(53), cep telefonunu şarja taktı. Aslan M., isimli şüpheli, cep telefonunu alarak ganyan bayiinden koşarak kaçtı. Telefon sahibi durumu hemen Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis olayla ile ilgili çalışma başlattı. Amasya Otogarında yakalanan hırsızlık şüphelisi üzerinden Yasin S.'ye (31) ait ehliyet ve kimlik çıktı. Çalınan cep telefonu ise polis tarafından otogarın tuvaletinde bulundu. Hırsızlık şüphelisinin 20 ayrı dosyasının olduğu ve 6 farklı ilde ayrı dosyalardan 7 yakalama kararının olduğu ortaya çıktı. ANKARA?DA ÇALDIĞI MOTOSİKLETLE KAZA YAPTI, KOLU KIRILDI Ankara?da motosiklet çalan ve kaza yaparak sol kolu kıran Aslan A., adliyeye kolu alçıda getirildi. Polis tarafından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Aslan M., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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