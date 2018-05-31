Amasya merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA merkezli 2 ilde polis tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından Amasya ve Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi. KHK ile kapatılan şirket çalışanlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Amasya il merkezinde 11, Gümüşhacıköy ilçesinde 1, Suluova ilçesinde 1 ve Bursa'da 2 olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Donald Trump ile ilgili flaş iddia: Yanlışlıkla ABD'nin sırlarını ifşa etti
Beşar Esad: ABD Suriye'den ayrılacak!
F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı
Diyarbakır'dan şehit haberi!
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
İtalyan komedyen ünlülerin korkulu rüyası oldu!
Şizofreni hastası gördüğü yüzleri çizdi
80 yaşındaki yaşlı kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum