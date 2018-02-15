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Amasya merkezli suç örgütü operasyonunda 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 18:17 | Son Güncelleme

Amasya merkezli 4 ilde polisin düzenlediği suç örgütü operasyonunda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, 138 gram esrar maddesi, 4 sentetik hap, 4 tabanca, 45 çeyrek altın ile 2 yarım altının Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ele geçirilmesi sonrası uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgüte üye olmak, tehdit ve baskı uygulamak suretiyle haksız kazanç elde etmek, tahsilatçılık yapmak, yağma, paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçuna yönelik çalışma başlatıldı.Ekipler Amasya merkez olmak üzere Şanlıurfa, İzmir ve Diyarbakır’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Amasya merkezli suç örgütü operasyonunda 9 gözaltı

Amasya merkezli 4 ilde polisin düzenlediği suç örgütü operasyonunda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 138 gram esrar maddesi, 4 sentetik hap, 4 tabanca, 45 çeyrek altın ile 2 yarım altının Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ele geçirilmesi sonrası uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgüte üye olmak, tehdit ve baskı uygulamak suretiyle haksız kazanç elde etmek, tahsilatçılık yapmak, yağma, paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçuna yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler Amasya merkez olmak üzere Şanlıurfa, İzmir ve Diyarbakır’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ise 3 av tüfeği, 42 av tüfeği fişeği, ikisi kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 zanlının daha arandığı bildirildi.

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