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Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 15:05 | Son Güncelleme

AMASYA merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Amasya merkezli İstanbul, Samsun ve Bursa'da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polislerin belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 129 mermi, 35 dolu kartuş, 1 gram bonzai, 3,5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltıAmasya merkezli uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

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