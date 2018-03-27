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Amasya merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 13:04 | Son Güncelleme

Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 16’sı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Amasya’nın Merzifon ilçesi, İstanbul, Samsun ve Bursa’da 20 Mart’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 4’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 16’sı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Amasya’nın Merzifon ilçesi, İstanbul, Samsun ve Bursa’da 20 Mart’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 4’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 16’sı tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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